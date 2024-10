"Io sono libero".: Giuseppe Scopelliti presenta a Como il suo libro (Di martedì 8 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre, alle ore 18:00, si terrà a Como presso Villa Gallia in via Borgovico 154 la presentazione del libro "Io sono libero" di Giuseppe Scopelliti, edito da Luigi Pellegrini Editore. L'evento, patrocinato dalla Provincia di Como, vedrà la partecipazione di diverse figure Quicomo.it - "Io sono libero".: Giuseppe Scopelliti presenta a Como il suo libro Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre, alle ore 18:00, si terrà apresso Villa Gallia in via Borgovico 154 lazione del"Io" di, edito da Luigi Pellegrini Editore. L'evento, patrocinato dalla Provincia di, vedrà la partecipazione di diverse figure

Kvara - in Georgia sono preoccupati per il suo piede gonfio dopo Napoli-Como FOTO - . Ora Kvara si trova in ritiro con la Nazionale in vista degli impegni con l’Ucraina e l’Albania “Per il giocatore georgiano del Napoli c’è un interesse particolare non solo in Georgia, ma anche in Italia e in Europa in generale. Khvicha Kvaratskhelia costantemente maltrattato dai difensori ... (Ilnapolista.it)

Temporali e nubifragi - a Como sono attesi quasi 100mm di acqua in 24 ore : le previsioni ora per ora - La prima, come spiega l'esperto Carlo Migliore di 3Bmeteo, è attesa tra lunedì e martedì e sarà molto intensa nella giornata di martedì sulle regioni centro settentrionali. Due forti perturbazioni porteranno pioggia, rovesci e nubifragi al Nord Italia. La seconda passerà giovedì e sarà stimolata. (Quicomo.it)

Quanti vaccini anti covid ( e non solo) sono stati fatti nel Vax Day a Como - 375 vaccinazioni antinfluenzali e 181 anti Covid, 20 anti Herpes Zoster e 16 antipneumococco, sono i numeri delle somministrazioni effettuate ieri in piazza Grimoldi nell’ambito dell’evento “La prevenzione in piazza” e del Vax Day promosso da Regione Lombardia per il lancio della campagna... (Quicomo.it)