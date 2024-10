Inter-news.it - Inter, il punto sui prestiti: Esposito da 2 a 6! Carboni in ritardo

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’ha diversi giocatori di proprietà in prestito in altre realtà, italiane e non solo. Dopo la seconda sosta stagionale, è il momento di fare ildella situazione. Che vede Sebastiano e Francesco Piosugli scudi. UOMINI DECISIVI – Dopo la sosta stagionale di metà ottobre, è giunto il momento di fare ildella situazione su tante cose. Tra cui i giocatori che l’ha ceduto in prestito in estate. Diversi giovani mandati in provincia a (continuare a) farsi le ossa. Con i fratelliin piena luce dopo le prime partite della stagione. A Empoli Sebastianoha già 2 gol e 2 assist all’attivo in 7 presenze. Mentre il fratello minore Francesco Pio sta guidando lo Spezia al secondo posto in Serie B con 4 reti. Ottimo avvio anche di Eddie Salcedo, finito in Grecia all’OFi sul rush finale del calciomercato estivo.