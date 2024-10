Inter devastata, Acerbi tradisce a firma a zero con la rivale (Di martedì 8 ottobre 2024) Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi potrebbe dire clamorosamente addio al termine di questa stagione. Lo sgarbo appare possibile, il club ci pensa. Si è finalmente arrivati alla sosta per le Nazionali e l’ultimo turno ha visto importanti sorprese. Inter e Napoli hanno guadagnato punti rispetto a Juve e Milan, fermate con un pari e una sconfitta rispettivamente da Cagliari e Fiorentina. Il club nerazzurro ha ottenuto una vittoria preziosa. Inter, il big dice addio (Lapresse) SerieAnewsLa sconfitta nel derby ha fatto male ma i nerazzurri hanno risposto con tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League e sono ora al secondo posto in solitaria. L’Inter ha vinto e gli attaccanti sono tornati al gol, buone nuove ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che qualcosa va sistemato, soprattutto dal punto di vista difensivo. La difesa nerazzurra sembra avere dei problemi. Serieanews.com - Inter devastata, Acerbi tradisce a firma a zero con la rivale Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Il difensore dell’Francescopotrebbe dire clamorosamente addio al termine di questa stagione. Lo sgarbo appare possibile, il club ci pensa. Si è finalmente arrivati alla sosta per le Nazionali e l’ultimo turno ha visto importanti sorprese.e Napoli hanno guadagnato punti rispetto a Juve e Milan, fermate con un pari e una sconfitta rispettivamente da Cagliari e Fiorentina. Il club nerazzurro ha ottenuto una vittoria preziosa., il big dice addio (Lapresse) SerieAnewsLa sconfitta nel derby ha fatto male ma i nerazzurri hanno risposto con tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League e sono ora al secondo posto in solitaria. L’ha vinto e gli attaccanti sono tornati al gol, buone nuove ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che qualcosa va sistemato, soprattutto dal punto di vista difensivo. La difesa nerazzurra sembra avere dei problemi.

