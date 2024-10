Incidente a Torino San Paolo: tram urta un uomo, linea limitata (Di martedì 8 ottobre 2024) Un tram della linea 15 che viaggiava in direzione del capolinea di borgata Lesna ha urtato un pedone, facendolo cadere a terra, nella prima mattinata di oggi, martedì 8 ottobre 2024, all'incrocio tra via Monginevro e via Genola a Torino. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Torinotoday.it - Incidente a Torino San Paolo: tram urta un uomo, linea limitata Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Undella15 che viaggiava in direzione del capodi borgata Lesna hato un pedone, facendolo cadere a terra, nella prima mattinata di oggi, martedì 8 ottobre 2024, all'incrocio tra via Monginevro e via Genola a. L'è stato trasportato in ambulanza all'ospedale

