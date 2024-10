Dailymilan.it - Inchiesta curve, Gazzetta: chi segue il calcio difende gli ultras. L’attacco

(Di martedì 8 ottobre 2024), secondo ladello Sport chiilglie giustifica i loro comportamenti violenti.A chiilpiace la figura dell’e lo osserva come un leader, un trascinatore che ha la capacità di guidare un intero popolo e prendere decisioni per migliaia di persone. E’ questo quello che riporta Ladello Sport, tramite un sondaggio effettuato su un campione di appassionati di. Secondo le statistiche, parlando di violenza e, il 33% degli intervistati ha affermato che non c’è grande pericolosità, visto che sono solo pochi i tifosi che vanno allo stadio per cercare risse. Questa percentuale, poi, aumenta notevolmente quando si prende in considerazione la fascia d’età 18-34.