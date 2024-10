Iodonna.it - Il museo de L'Aia che ospita il quadro ha commissionato una ricerca per capire le ragioni del suo magnetismo, innegabile dal 17esimo secolo a oggi. I risultati chiamano in causa il cervello e un movimento ipnotico dello sguardo

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un turbante in testa, una perla fin troppo grande all’orecchio, le labbra socchiuse, lo– come si dice al cinema – in macchina. Perché il ritratto di una ragazza dipinto nelha attratto nei secoli tanto interesse? Che cosa lo rende così, e di conseguenza popolare? Qualcuno ha definito la Ragazza col turbante, meglio nota come Ragazza con l’orecchino di perla, del pittore olandese Jan Vermeer (1632-1675), “la Monna Lisa del Nord”. Su quel, come su questo, ci possiamo interrogare. Ma ora, sulledi fascino del capolavoro dell’arte fiamminga è stato realizzato uno studio neuroscientifico.