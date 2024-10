Harry e Meghan in crisi? Il principe mette tutti a tacere con una dichiarazione inaspettata (Di martedì 8 ottobre 2024) Le voci di crisi tra il principe Harry e Meghan Markle continuano a crescere, alimentate da un periodo di lontananza e da tensione nel loro rapporto. Secondo la stampa, la coppia sembra vivere momenti difficili, con Harry impegnato in una serie di iniziative benefiche in tutto il mondo, mentre Meghan è apparsa in pubblico a Los Angeles con un abito rosso audace, che è stato interpretato da alcuni come una “vendetta dress”, richiamando l’iconico abito indossato da Lady Diana nel 1994 dopo la sua separazione da Carlo.Leggi anche: Il principe Harry lascia a casa Meghan: “Fanno vite separate”. Cosa sta succedendo? Questa tesi però non ha trovato conferme ufficiali, e altre fonti suggeriscono che, più che in crisi, i Sussex stanno cercando di riavvicinarsi gradualmente alla famiglia reale. Thesocialpost.it - Harry e Meghan in crisi? Il principe mette tutti a tacere con una dichiarazione inaspettata Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le voci ditra ilMarkle continuano a crescere, alimentate da un periodo di lontananza e da tensione nel loro rapporto. Secondo la stampa, la coppia sembra vivere momenti difficili, conimpegnato in una serie di iniziative benefiche in tutto il mondo, mentreè apparsa in pubblico a Los Angeles con un abito rosso audace, che è stato interpretato da alcuni come una “vendetta dress”, richiamando l’iconico abito indossato da Lady Diana nel 1994 dopo la sua separazione da Carlo.Leggi anche: Illascia a casa: “Fanno vite separate”. Cosa sta succedendo? Questa tesi però non ha trovato conferme ufficiali, e altre fonti suggeriscono che, più che in, i Sussex stanno cercando di riavvicinarsi gradualmente alla famiglia reale.

