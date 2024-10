Grande Fratello, settima puntata: Enzo Paolo Turchi prima vuole abbandonare poi cambia idea (ma il gelo con Carmen Russo sorprende tutti). In nomination… (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è appena conclusa la settima puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social. Il settimo appuntamento serale del Grande Fratello ha avuto inizio con il racconto dell’evoluzione del quadrilatero amoroso tra Shaila Gatta, LorEnzo Spolverato, Javier Martinez ed Helena Prestes. L’ex velina di Striscia la notizia, dopo aver confessato al pallavolista di origini argentine di non provare alcun interesse sentimentale nei suoi confronti, ha dichiarato di essere attratta dal modello milanese che in precedenza aveva detto di vedere solo come un amico. Isaechia.it - Grande Fratello, settima puntata: Enzo Paolo Turchi prima vuole abbandonare poi cambia idea (ma il gelo con Carmen Russo sorprende tutti). In nomination… Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social. Il settimo appuntamento serale delha avuto inizio con il racconto dell’evoluzione del quadrilatero amoroso tra Shaila Gatta, LorSpolverato, Javier Martinez ed Helena Prestes. L’ex velina di Striscia la notizia, dopo aver confessato al pallavolista di origini argentine di non provare alcun interesse sentimentale nei suoi confronti, ha dichiarato di essere attratta dal modello milanese che in precedenza aveva detto di vedere solo come un amico.

Grande Fratello - Beatrice Luzzi stronca Iago : “Io almeno un ruolo ce l’ho” - “Lui si smonterà e io vorrò smontarlo”, aggiunge Lorenzo durante la clip. Interviene l’opinionista Beatrice Luzzi, la replica del concorrente Grande Fratello, il rapporto tra Iago e Lorenzo negli ultimi giorni si è inclinato. . Iago dichiara: “Secondo me gli cadrà la maschera”. Però il tuo ruolo, ... (361magazine.com)

Grande Fratello 2024 - chi è uscito ieri sera lunedì 7 ottobre? | Video Mediaset - Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni. Restano Yulia e Maria Vittoria, tra voi due il pubblico ha preferito Maria Vittoria». Alfonso Signorini entra nella casa con il primo verdetto del televoto: «il pubblico ha messo il suo verdetto. Clayton il pubblico non ti ha ... (Superguidatv.it)

Grande Fratello 2024 - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono in crisi? | Video Mediaset - Chiaramente subentrano tante cose diverse, era distaccata da me. La mia paura era quella che, adesso vado via, se a lei non le sta bene un uomo così, io me ne vado da casa. E’ un mio sentore, lei non mi tradisce, almeno spero» – ha detto l’ex ballerino e coreografo. Ecco il video Mediaset. Al ... (Superguidatv.it)