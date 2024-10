Grande Fratello 2024, Iago e Mariavittoria i preferiti: nessun eliminato, 6 concorrenti in nomination (Di martedì 8 ottobre 2024) Tommaso e Mariavittoria sono i concorrenti preferiti dal pubblico nella puntata del 7 ottobre del Grande Fratello. Non c'è stato nessun eliminato. Sei gli inquilini in nomination: Amanda, Clayton, Helena, Michael, Yulia e Tommaso. Fanpage.it - Grande Fratello 2024, Iago e Mariavittoria i preferiti: nessun eliminato, 6 concorrenti in nomination Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tommaso esono idal pubblico nella puntata del 7 ottobre del. Non c'è stato. Sei gli inquilini in: Amanda, Clayton, Helena, Michael, Yulia e Tommaso.

