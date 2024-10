Germania: produttore auto, dazi UE su EV cinesi sono “approccio sbagliato” (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Mentre la Commissione europea vota per l’imposizione di dazi punitivi sui veicoli elettrici cinesi, l’industria automobilistica tedesca ha espresso forti obiezioni, affermando che i dazi potrebbero danneggiare le sue case automobilistiche che dipendono fortemente dal mercato cinese, secondo “Deutsche Welle”. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Germania: produttore auto, dazi UE su EV cinesi sono “approccio sbagliato” Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Mentre la Commissione europea vota per l’imposizione dipunitivi sui veicoli elettrici, l’industriamobilistica tedesca ha espresso forti obiezioni, affermando che ipotrebbero danneggiare le sue casemobilistiche che dipendono fortemente dal mercato cinese, secondo “Deutsche Welle”. Agenzia Xinhua

