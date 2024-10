Firenze, l’arte contemporanea in mostra alla Specola (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 - Non solo cere e minerali. “La Specola” si apre all’arte contemporanea e inaugura un percorso che porterà a Palazzo Bini-Torrigiani rappresentanti delle correnti più significative del panorama attuale. Il primo protagonista sarà Giovanni Lopez, pittore romano d’adozione fiorentina. Da sabato 12 ottobre il Museo de “La Specola” (via Romana 17, Firenze) accoglierà una personale dell’artista, intitolata “Noi, Animali”: l’esposizione raccoglierà alcuni dei più emblematici quadri ad olio provenienti dal suo atelier in Oltrarno e da alcune collezioni private. Le sue tele rappresentano situazioni e luoghi fantastici, nelle quali figure umane e animali raccontano storie che poco hanno a che fare con la realtà. Lanazione.it - Firenze, l’arte contemporanea in mostra alla Specola Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - Non solo cere e minerali. “La” si apre ale inaugura un percorso che porterà a Palazzo Bini-Torrigiani rappresentanti delle correnti più significative del panorama attuale. Il primo protagonista sarà Giovanni Lopez, pittore romano d’adozione fiorentina. Da sabato 12 ottobre il Museo de “La” (via Romana 17,) accoglierà una personale dell’artista, intitolata “Noi, Animali”: l’esposizione raccoglierà alcuni dei più emblematici quadri ad olio provenienti dal suo atelier in Oltrarno e da alcune collezioni private. Le sue tele rappresentano situazioni e luoghi fantastici, nelle quali figure umane e animali raccontano storie che poco hanno a che fare con la realtà.

