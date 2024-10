Ilfattoquotidiano.it - Extraprofitti, Patuanelli: “Va tassato chi ha aumentato gli utili senza sforzo, quindi anche le banche ma con un percorso da concordare”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Tassare glidelle b? Il principio dell’extraprofitto è molto labile ma cerco di spiegarlo così: se ci sono elementi eccezionali che,per un’impresa, contribuiscono ad aumentare in modo massiccio il proprio utile, per esempio l’aumento dei tassi d’interesse che fa aumentare i profitti per le b, credo che chi ottiene questo beneficio debba contribuire in modo superiore a famiglie e imprese che magari quel beneficio non l’hanno avuto”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal senatore del M5s Stefano, che aggiunge: “Le bnon fanno nessunoper avere quegli, così come in pandemia vi stati sono settori, ad esempio quello farmaceutico, che hanno avuto un beneficio, purtroppo, da una condizione eccezionale., pur comprendendo che è difficile definire l’extraprofitto, mi sembra chiaro il quadro.