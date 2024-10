"Ecco il documento", ma gli cade anche la droga: arrestati i pusher con la cocaina rosa (Di martedì 8 ottobre 2024) Fatale fu il documento. Due uomini di 34 e 35 anni, entrambi cittadini colombiani, sono stati arrestati domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di cocaina e cocaina rosa, un tipo di sostanza più Milanotoday.it - "Ecco il documento", ma gli cade anche la droga: arrestati i pusher con la cocaina rosa Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Fatale fu il. Due uomini di 34 e 35 anni, entrambi cittadini colombiani, sono statidomenica pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di, un tipo di sostanza più

