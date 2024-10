Liberoquotidiano.it - Donald Trump accusa: "Geni cattivi dai migranti"

(Di martedì 8 ottobre 2024) In un'intervista al programma "The Hugh Hewitt Show" andata in onda ieri mattina,ha criticato Kamala Harris per le sue politiche sull'immigrazione, interpretando i numeri del Dipartimento della sicurezza nazionale. «Quando guardi le cose che propone, sono così lontane che non ne ha idea. Che ne dici di consentire alle persone di arrivare a un confine aperto, 13.000 delle quali erano assassini?», ha detto, riferendosi ai numeri forniti dal Dipartimento che ha spiegato che ia cui fa riferimento sono entrati nel Paese anche sotto l'amministrazionee non sono sotto la custodia dei centri di detenzione per immigrati, ma in prigioni regolari. «Ora sai che sono omicidi. Ci credo. È nei loro. E abbiamo un sacco dinel nostro Paese».