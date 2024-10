Leggioggi.it - Dichiarazione RED pensionati: RED Precompilato 2024 al via. Nuove modalità e scadenze

(Di martedì 8 ottobre 2024) La normativa italiana riconosce una serie di prestazioni assistenziali e di benefici economici sui trattamenti pensionistici a condizione che il soggetto titolare della prestazione e, in taluni casi, anche coniuge e familiari di quest’ultimo, rispettino determinate soglie reddituali.Per stabilire il diritto o meno alle citate prestazioni, vige l’obbligo di dichiarare annualmente all’Inps l’ammontare dei redditi totalizzati e / o percepiti nel periodo d’imposta precedente.L’omessareddituale (in sigla RED) comporta la sospensione se non addirittura la revoca definitiva delle prestazioni.