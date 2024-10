Dazi sulle auto cinesi: Pechino mette nel mirino brandy, agroalimentare e veicoli di lusso (Di martedì 8 ottobre 2024) Fra Cina ed Europa è scoppiata la guerra dei Dazi: in risposta alle misure restrittive sulle auto elettriche cinesi approvate dalla Commissione europea, Pechino ha avviato una stretta antidumping sull’importazione del brandy made in Ue. Ma non è tutto: una attenta analisi dell’import è stata avviata anche nell’agroalimentare e nel segmento delle auto di grossa cilindrata. Guerra di Dazi fra Ue e Cina Tutto è iniziato la settimana scorsa, quando Bruxelles ha dato l’ok ai Dazi sulle auto elettriche made in China con l’obiettivo di proteggere il settore dell’automotive europeo dai veicoli cinesi a basso costo. Tutto nasce dalle inchieste che hanno svelato come Pechino abbia autorizzato massicci aiuti di Stato per sostenere una serie di aziende automobilistiche interne. La decisione della Commissione europea è stata presa con i voti contrari di Germania e Ungheria. Quifinanza.it - Dazi sulle auto cinesi: Pechino mette nel mirino brandy, agroalimentare e veicoli di lusso Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Fra Cina ed Europa è scoppiata la guerra dei: in risposta alle misure restrittiveelettricheapprovate dalla Commissione europea,ha avviato una stretta antidumping sull’importazione delmade in Ue. Ma non è tutto: una attenta analisi dell’import è stata avviata anche nell’e nel segmento delledi grossa cilindrata. Guerra difra Ue e Cina Tutto è iniziato la settimana scorsa, quando Bruxelles ha dato l’ok aielettriche made in China con l’obiettivo di proteggere il settore dell’motive europeo daia basso costo. Tutto nasce dalle inchieste che hanno svelato comeabbiarizzato massicci aiuti di Stato per sostenere una serie di aziendemobilistiche interne. La decisione della Commissione europea è stata presa con i voti contrari di Germania e Ungheria.

