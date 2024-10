Da Como: “Al maradona è successa una cosa incredibile, non era mai capitato” (Di martedì 8 ottobre 2024) L’intervento di Nicola Nenci a Radio Napoli Centrale sul clima speciale durante Napoli-Como Nicola Nenci, giornalista de La Provincia di Como, è intervenuto su Radio Napoli Centrale nel programma Un Calcio alla Radio – 3° Tempo, parlando dell’atmosfera speciale vissuta venerdì sera allo stadio Diego Armando maradona durante la sfida tra Napoli e Como. “Clima bellissimo, mai visto prima” “La società Como è rimasta colpita dal clima che c’era allo stadio maradona”, ha dichiarato Nenci. L’atmosfera emozionante, in parte legata all’omaggio per un tifoso del Napoli scomparso, ha sorpreso positivamente i dirigenti del Como, colpiti dalla calorosa accoglienza ricevuta dai tifosi azzurri. Secondo Nenci, “Questo gesto spontaneo ha creato un bellissimo clima tra le due tifoserie”, un elemento raro da trovare negli stadi italiani. Napolipiu.com - Da Como: “Al maradona è successa una cosa incredibile, non era mai capitato” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 8 ottobre 2024) L’intervento di Nicola Nenci a Radio Napoli Centrale sul clima speciale durante Napoli-Nicola Nenci, giornalista de La Provincia di, è intervenuto su Radio Napoli Centrale nel programma Un Calcio alla Radio – 3° Tempo, parlando dell’atmosfera speciale vissuta venerdì sera allo stadio Diego Armandodurante la sfida tra Napoli e. “Clima bellissimo, mai visto prima” “La societàè rimasta colpita dal clima che c’era allo stadio”, ha dichiarato Nenci. L’atmosfera emozionante, in parte legata all’omaggio per un tifoso del Napoli scomparso, ha sorpreso positivamente i dirigenti del, colpiti dalla calorosa accoglienza ricevuta dai tifosi azzurri. Secondo Nenci, “Questo gesto spontaneo ha creato un bellissimo clima tra le due tifoserie”, un elemento raro da trovare negli stadi italiani.

