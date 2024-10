Lapresse.it - Crotone: poliziotto spara e uccide un uomo, poi rischia il linciaggio

(Di martedì 8 ottobre 2024) È ancora in corso di ricostruzione la dinamica dei fatti che sono accaduti lunedì sera in provincia di, quando il 44enne Francesco Chimirri è rimasto ucciso in unatoria con une, poco dopo, l’agente hato iled è stato portato in ospedale. Finora le indagini hanno stabilito che è iniziato tutto a Isola Capo Rizzuto. Chimirri si trovava in auto con il padre quando illi avrebbe accostati facendo partire un inseguimento, in seguito al quale sarebbe scaturita latoria che è finita con la morte dell’, che di professione faceva il pizzaiolo. In seguito l’agente sarebbe stato colpito e percosso anche con bastoni. Chimirri era un tiktoker da 150mila follower La vittima, Francesco Chimirri, era un tiktoker da oltre 150mila follower.