Contratti | Sindacati ok a ipotesi rinnovo ccnl portuali

"Siglata oggi l'ipotesi d'accordo di rinnovo del contratto nazionale dei porti". A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sottolineando che "il ccnl dei porti, scaduto il 31 dicembre 2023 si è rinnovato con decorrenza dal 1 gennaio 2024 e durata fino al 31 dicembre 2026 e riguarda circa 18 mila portuali. L'intesa è stata sottoscritta con le associazioni datoriali Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport e alla presenza di Ancip dopo un lungo confronto durato 11 mesi ed un rush finale di 30 ore di trattativa".

