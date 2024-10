Consulta: centrodestra alle prese con pallottoliere, suspense su elezione Marini (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Cresce l'attesa a Montecitorio in vista della riunione alle 12.30 del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra cessata dal mandato quasi un anno fa. Per ora il centrodestra conferma la volontà di puntare all'elezione di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma naturalmente in queste ore i partiti della maggioranza continuano le verifiche al pallottoliere per capire se i numeri siano sufficienti per arrivare alla fumata bianca. Le assenze dei ministri Antonio Tajani e Raffaele Fitto, impegnati all'estero, quella probabile di Umberto Bossi, per le precarie condizioni di salute, fanno a scendere a 352 i numeri a disposizione di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Liberoquotidiano.it - Consulta: centrodestra alle prese con pallottoliere, suspense su elezione Marini Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Cresce l'attesa a Montecitorio in vista della riunione12.30 del Parlamento in seduta comune per l'del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra cessata dal mandato quasi un anno fa. Per ora ilconferma la volontà di puntare all'di Francesco Saverio, consigliere giuridico del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma naturalmente in queste ore i partiti della maggioranza continuano le verifiche alper capire se i numeri siano sufficienti per arrivare alla fumata bianca. Le assenze dei ministri Antonio Tajani e Raffaele Fitto, impegnati all'estero, quella probabile di Umberto Bossi, per le precarie condizioni di salute, fanno a scendere a 352 i numeri a disposizione di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

