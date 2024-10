Concerti d’autunno | sul palco il giovane violoncellista Francesco Stefanelli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo appuntamento deirassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio. Mercoledì 9 ottobre alle 20,30 la rassegna ospiterà un altrotalento(violoncello) che si esibirà insieme con Stefano Pantani (pianoforte) Particolarmente interessante il programma dove si ascolterà di Nadia Boulange. Trois Pièces pour violoncelle et piano, di Francis Poulenc Cello Sonata FP. 143, di César Franck Cello Sonata In A Major, FWV 8. L’attenzione va soprattutto adi appena 25 anni.Nato a San Marino nel 1999, ha iniziato lo studio del violoncello a 7 anni presso l’Istituto Musicale Sammarinese e si è diplomato nel 2015 con il massimo dei voti presso l’Istituto di Alta Formazione “Lettimi” di Rimini.