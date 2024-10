Con 'Borgo in Fiera' gastronomia e cultura all'Incoronata: "Inizio di un percorso per riscoprire le tradizioni" (Di martedì 8 ottobre 2024) L’evento punta a valorizzare le eccellenze locali attraverso un percorso enogastronomico che permetterà ai visitatori di degustare prodotti tipici della zona e di conoscere l'artigianato locale. Un'occasione imperdibile per chi desidera immergersi nei sapori autentici della Capitanata e godere di Foggiatoday.it - Con 'Borgo in Fiera' gastronomia e cultura all'Incoronata: "Inizio di un percorso per riscoprire le tradizioni" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’evento punta a valorizzare le eccellenze locali attraverso unenogastronomico che permetterà ai visitatori di degustare prodotti tipici della zona e di conoscere l'artigianato locale. Un'occasione imperdibile per chi desidera immergersi nei sapori autentici della Capitanata e godere di

In Valtiberina, sulle strade Francescane in bici o a piedi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

La magia del borgo di Portonovo di Medicina - A Portonovo, frazione del comune di Medicina, i visitatori saranno invece accompagnati alla scoperta di un intero borgo. La struttura architettonica del paese si forma nel corso del settecento, in con ... (ilrestodelcarlino.it)

I borghi di Napoli: dall'Arenella a Case Puntellate - Itinerario a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania ... (napolitoday.it)