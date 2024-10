Cingolani, 'Leonardo crescerà a doppia cifra nel cyber' (Di martedì 8 ottobre 2024) "Ci aspettiamo di crescere a doppia cifra nel mercato del cyber nei prossimi anni, con l'obiettivo di diventare un attore chiave europeo focalizzato sulla difesa, lo spazio e le organizzazioni strategiche nazionali e internazionali", dice l'a,d, di Leonardo, Roberto Cingolani, che conferma così gli obiettivi sul mercato della cyber security già indicati nel piano aprendo con il suo intervento l'appuntamento di cybertech Europe 2024. "La cybersecurity giocherà un ruolo chiave per abilitare lo sviluppo della sicurezza globale, proteggendo dalle minacce crescenti moltiplicate dall'adozione dell'intelligenza artificiale e dalla progressiva iperconnessione dei sistemi. Quotidiano.net - Cingolani, 'Leonardo crescerà a doppia cifra nel cyber' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) "Ci aspettiamo di crescere anel mercato delnei prossimi anni, con l'obiettivo di diventare un attore chiave europeo focalizzato sulla difesa, lo spazio e le organizzazioni strategiche nazionali e internazionali", dice l'a,d, di, Roberto, che conferma così gli obiettivi sul mercato dellasecurity già indicati nel piano aprendo con il suo intervento l'appuntamento ditech Europe 2024. "Lasecurity giocherà un ruolo chiave per abilitare lo sviluppo della sicurezza globale, proteggendo dalle minacce crescenti moltiplicate dall'adozione dell'intelligenza artificiale e dalla progressiva iperconnessione dei sistemi.

