"C'è una cosa che devi vedere". Grande Fratello, Jessica chiamata in confessionale. La sua faccia dice tutto: sconvolta (Di martedì 8 ottobre 2024) Come era prevedibile nella nuova puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha 'affrontato' il quadrilatero che si è formato nella casa e i relativi cambiamenti nelle 'coppie' che ci sono stati negli ultimi giorni. Helena, Lorenzo, Javier e Shaila sono stati a chiamati a spiegare quanto accaduto. Tanto più che come ha notato anche il pubblico il modello e l'ex velina danno proprio l'idea di essere interessati l'uno all'altra nonostante facciano coppia con gli altri due. Shaila ha però qualche perplessità sul comportamento di Lorenzo, che considera troppo ambiguo: "Non mi fido, se gli piacevo da subito poteva evitare di buttarsi su Helena", ha detto in diretta. Ma attenzione, perché le questioni di cuore non sono finite qui. A un certo punto della diretta, il conduttore ha chiamato Jessica nel confessionale per mostrarle un particolare video.

