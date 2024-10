Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in crisi? Il confronto dopo la puntata del GF (Di martedì 8 ottobre 2024) Durante la puntata di ieri del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha manifestato la sua volontà di abbandonare il programma. Nel tentativo di convincerlo a restare, però, gli autori hanno deciso di consentire a sua moglie Carmen Russo di entrare in casa e trascorrere qualche giorno insieme a lui. Questa decisione, però, non è stata accolta di buon grado dall’insegnante di ballo che, addirittura, ha palesato l’esistenza di una crisi nel rapporto con la moglie. Ad ogni modo, a mente un po’ più fredda, i due hanno avuto un confronto. Quest’oggi, infatti, Carmen e Enzo hanno parlato di tante cose. Tutto.tv - Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in crisi? Il confronto dopo la puntata del GF Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 8 ottobre 2024) Durante ladi ieri del Grande Fratello,ha manifestato la sua volontà di abbandonare il programma. Nel tentativo di convincerlo a restare, però, gli autori hanno deciso di consentire a sua mogliedi entrare in casa e trascorrere qualche giorno insieme a lui. Questa decisione, però, non è stata accolta di buon grado dall’insegnante di ballo che, addirittura, ha palesato l’esistenza di unanel rapporto con la moglie. Ad ogni modo, a mente un po’ più fredda, i due hanno avuto un. Quest’oggi, infatti,hanno parlato di tante cose.

