Campi Flegrei | dal 2010 più sciami sismici ma energia invariata

(Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – Dal 2005 isono soggetti a una nuova fase bradisismica, attualmente ancora in corso. Con lo studio “Space and time distribution of seismic source energy at, Italy through the last unrest phase (1.1.2000–31.12.2023)” appena pubblicato sulla rivista internazionale ‘Physics of the Earth and Planetary Interiors’, i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno analizzato un rilevante set di dati sulle variazioni spazio-temporali dei parametri, acquisiti tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con l’obiettivo di comprendere meglio i fenomeni che caratterizzano l’attuale crisi vulcanica. La ricerca ha evidenziato che la distribuzione spaziale e temporale dei terremoti avviene prevalentemente in, con una durata media di circa un giorno per ogni sciame.