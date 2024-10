Calcio: Nazionale. Maldini "Aspettavo l'azzurro, un orgoglio esserci" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Fa un certo effetto vedere le foto di papà e del nonno qui a Coverciano", dice l'attaccante del Monza FIRENZE - "Sono molto orgoglioso di essere qua. Le parole del mister nei miei confronti mi fanno molto piacere. Spero di far vedere buone cose in allenamento". Lo ha detto l'esterno offensivo Danie Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nazionale. Maldini "Aspettavo l'azzurro, un orgoglio esserci" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Fa un certo effetto vedere le foto di papà e del nonno qui a Coverciano", dice l'attaccante del Monza FIRENZE - "Sono moltoso di essere qua. Le parole del mister nei miei confronti mi fanno molto piacere. Spero di far vedere buone cose in allenamento". Lo ha detto l'esterno offensivo Danie

