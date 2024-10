Bridget Jones 4 avrà tutta un'altra energia rispetto ai capitoli precedenti (Di martedì 8 ottobre 2024) Sì, stanno girando Bridget Jones 4. Nonostante quello che sembrava un lieto fine definitivo in Bridget Jones's Baby, Renée Zelwegger tornerà a vestire i panni della giornalista perennemente sfortunata e innamorata, e al suo fianco si aggiungerà Leo Woodall di One Day, a fare il terzo incomodo in un triangolo amoroso. Il grande e inaspettato cambiamento di questa storia? Hugh Grant in scena e Colin Firth fuori. E se il libro da cui è tratto il film è un indizio, non si prospetta nulla di buono per il suo Mark Darcy. "Oltre a essere estremamente divertente, è molto, molto triste", ha dichiarato Grant a Graham Norton. Gqitalia.it - Bridget Jones 4 avrà tutta un'altra energia rispetto ai capitoli precedenti Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sì, stanno girando4. Nonostante quello che sembrava un lieto fine definitivo in's Baby, Renée Zelwegger tornerà a vestire i panni della giornalista perennemente sfortunata e innamorata, e al suo fianco si aggiungerà Leo Woodall di One Day, a fare il terzo incomodo in un triangolo amoroso. Il grande e inaspettato cambiamento di questa storia? Hugh Grant in scena e Colin Firth fuori. E se il libro da cui è tratto il film è un indizio, non si prospetta nulla di buono per il suo Mark Darcy. "Oltre a essere estremamente divertente, è molto, molto triste", ha dichiarato Grant a Graham Norton.

