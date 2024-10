Bper, conclusa operazione per cessione di immobile a Genova (Di martedì 8 ottobre 2024) Martignetti, 'gestione attiva del portafoglio immobiliare' Bper ha recentemente finalizzato la cessione dell’immobile situato in via Isonzo a Genova ad un primario operatore specializzato nella fornitura di Data Center di interconnessione. L’asset, parte del portafoglio non strumentale del Gruppo, è un edificio cielo-terra, di circa 11mila metri quadri distribuiti su cinque piani, precedentemente utilizzato come Sbircialanotizia.it - Bper, conclusa operazione per cessione di immobile a Genova Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Martignetti, 'gestione attiva del portafoglio immobiliare'ha recentemente finalizzato ladell’situato in via Isonzo aad un primario operatore specializzato nella fornitura di Data Center di interconnessione. L’asset, parte del portafoglio non strumentale del Gruppo, è un edificio cielo-terra, di circa 11mila metri quadri distribuiti su cinque piani, precedentemente utilizzato come

