Botta e risposta in aula sul Mostro del Poggetto Masi Perché è ancora tutto fermo? L' assessora Biti Non è vero

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDopo le proteste dei residenti dei giorni scorsi e la domanda di attualità del consigliere di Italia Viva Francesco Casini, l'argomento Mostro del Poggetto ha tenuto banco anche nell'ultima seduta di consiglio comunale fiorentina.

