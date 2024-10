Lettera43.it - Bob Dylan, il nuovo trailer del biopic A Complete Unknown

(Di martedì 8 ottobre 2024) Searchlight Pictures ha rilasciato online ildell’atteso Adi James Mangold che racconterà i primi anni di carriera di Bob. Uscirà nei cinema italiani il 23 gennaio 2025, mentre arriverà negli States già a Natale, e vedrà Timothée Chalamet nei panni del protagonista, il menestrello del rock. Il filmato disponibile su YouTube e social media presenta due canzoni della star, Girl From the North Country e soprattutto l’iconica Like a Rolling Stone da cui è tratto anche il titolo del film. Spazio anche alle nuove immagini di Monica Barbaro nei panni della cantante Joan Baez, che intreccia una relazione amorosa con. Quest’ultimo tuttavia è preso da Sylvie Russo, versione romanzata dell’allora fidanzata del cantante Suze Rotolo, interpretata da Elle Fanning.