Blitz antidroga a Roma contro clan Spada-Casamonica (Di martedì 8 ottobre 2024) Operazione della polizia a Roma contro lo spaccio di stupefacenti. Eseguite 7 misure cautelari in zona torre angela, alla periferia est della capitale. Tra i destinatari delle misure, alcuni esponenti del clan Casamonica/Spada. Servizio di Luigi Ferraiuolo.

Tragico incidente con lo scooter : 17enne fugge alla vista di un posto di posto di blocco dei Carabinieri e muore schiantandosi contro un muro. E’ successo a Roma - L’incidente è avvenuto intorno alle 18, mentre il giovane tentava di allontanarsi velocemente alla vista dei carabinieri. I militari hanno subito invertito la marcia per inseguirlo, ma lo hanno perso di vista dopo pochi minuti. La salma è stata successivamente affidata ai genitori. Lo scooter su ... (Dayitalianews.com)

