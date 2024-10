Biden-Netanyahu: alleanza a colpi di insulti. Gli altarini di Woodward (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente Usa Joe Biden ha definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu “Son of b” (figlio di p) e “Bad f..King guy” (un cattivo fottuto re). A rivelarlo, nel suo ultimo libro, è lo storico giornalista del “Watergate”, Bob Woodward. Le parole sarebbero state pronunciate con un collaboratore nella primavera di quest’anno, con l’intensificarsi della Biden-Netanyahu: alleanza a colpi di insulti. Gli altarini di Woodward L'Identità. Lidentita.it - Biden-Netanyahu: alleanza a colpi di insulti. Gli altarini di Woodward Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente Usa Joeha definito il premier israeliano Benjamin“Son of b” (figlio di p) e “Bad f..King guy” (un cattivo fottuto re). A rivelarlo, nel suo ultimo libro, è lo storico giornalista del “Watergate”, Bob. Le parole sarebbero state pronunciate con un collaboratore nella primavera di quest’anno, con l’intensificarsi delladi. GlidiL'Identità.

