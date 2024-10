Basket giovanile. 4 Torri e Argenta, l’under 17 Gold schianta Rimini (Di martedì 8 ottobre 2024) Settimana di gare e stagione sportiva già nel vivo in casa Despar 4 Torri. Dopo aver schiantato la Salus Bologna, la squadra nata dall’accordo tra Cestistica Argenta e Despar 4 Torri domina contro la Rinascita Basket Rimini, e accede così al terzo e ultimo turno di prequalificazione al campionato Under 17 Gold. Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dalla Federazione, Argenta torna a calcare il parquet di Consandolo contro la Rinascita Basket Rimini. I biancoblu di coach Dalpozzo sono concentrati e solidi fin dalle battute iniziali: dopo alcuni istanti di studio dell’avversario, la Cestistica piazza l’allungo, già decisivo, e chiude il primo quarto 35-12. I ferraresi nel secondo parziale non perdono il vantaggio accumulato, nonostante cali il rendimento sul parquet: all’intervallo è 53-23. Riprende la contesa, e continua il dominio biancoblu. Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. 4 Torri e Argenta, l’under 17 Gold schianta Rimini Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Settimana di gare e stagione sportiva già nel vivo in casa Despar 4. Dopo averto la Salus Bologna, la squadra nata dall’accordo tra Cestisticae Despar 4domina contro la Rinascita, e accede così al terzo e ultimo turno di prequalificazione al campionato Under 17. Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dalla Federazione,torna a calcare il parquet di Consandolo contro la Rinascita. I biancoblu di coach Dalpozzo sono concentrati e solidi fin dalle battute iniziali: dopo alcuni istanti di studio dell’avversario, la Cestistica piazza l’allungo, già decisivo, e chiude il primo quarto 35-12. I ferraresi nel secondo parziale non perdono il vantaggio accumulato, nonostante cali il rendimento sul parquet: all’intervallo è 53-23. Riprende la contesa, e continua il dominio biancoblu.

