Aumentati dell'11% i reati sulle persone minori in Friuli Venezia Giulia (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono stati 164 i reati a danno di persone minori commessi in Friuli Venezia Giulia nel 2023, Aumentati dell’11% rispetto al 2022. Nel 73% dei casi le vittime sono di genere femminile. Il reato più diffuso è il maltrattamento contro familiari e conviventi con 63 casi, in calo però del 7% rispetto Pordenonetoday.it - Aumentati dell'11% i reati sulle persone minori in Friuli Venezia Giulia Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono stati 164 ia danno dicommessi innel 2023,’11% rispetto al 2022. Nel 73% dei casi le vittime sono di genere femminile. Il reato più diffuso è il maltrattamento contro familiari e conviventi con 63 casi, in calo però del 7% rispetto

Aumentati dell'11% i reati sulle persone minori in Friuli Venezia Giulia - . Sono stati 164 i reati a danno di persone minori commessi in Friuli Venezia Giulia nel 2023, aumentati dell’11% rispetto al 2022. Il reato più diffuso è il maltrattamento contro familiari e conviventi con 63 casi, in calo però del 7% rispetto. Nel 73% dei casi le vittime sono di genere ... (Udinetoday.it)

Ddl sicurezza - Licheri sbotta con Tecce e Crespi : “Con Meloni sono aumentati i reati di strada - i vostri slogan non funzionano più”. Su La7 - Nuova rivolta di Tecce e Crespi, che urla: “Io sono un individuo, non un soggetto politico”. “Ma non è così, lei dice inesattezze”, ribatte Tecce. Bagarre a L’aria che tira (La7) sul ddl sicurezza del governo Meloni, difeso strenuamente da Luigi Crespi, spin doctor ed ex sondaggista di Silvio ... (Ilfattoquotidiano.it)

Carceri : Orlando (Pd) - 'reati e pene aumentati - questa la dinamica da affrontare' - Nel corso del tempo sono state aumentate le pene e i reati". "Noi siamo disponibilissimi al confronto, bisogna utilizzare la liberazione anticipata a fine pena, si tratta di un piccolo sconto, poi allargare le maglie per le pene alternative e una moratoria sull'aumento di reati e pene. Roma, 20 ... (Liberoquotidiano.it)