Anticipazioni Uomini e Donne oggi 8 ottobre 2024 | Trono Classico e Over

(Di martedì 8 ottobre 2024), martedì 8è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 8, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diMario V. e Morena hanno interrotto la loro conoscenza. Sempre nel, ha fatto discutere l’indecisione di Diego su voler proseguire o meno la conoscenza con Margherita nonostante entrambi dicano che in esterna si siano trovati bene a vicenda. Diego afferma di non sentirsi l’uomo giusto per Margherita: “Io vorrei andare avanti. Ma ho queste sensazioni” ed irrita perfino Maria de Filippi: “E allora siediti. Quando avrai meno sensazioni, tornerai a sederti al centro”. Margherita, intanto, non solo ci rimane male, ma è pure seccata.