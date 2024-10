Angelika Hutter patteggia dopo l'incidente di Santo Stefano di Cadore, aveva ucciso 3 persone: niente carcere (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel luglio 2023 travolse e uccise tre persone a Santo Stefano di Cadone (Belluno): Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi Notizie.virgilio.it - Angelika Hutter patteggia dopo l'incidente di Santo Stefano di Cadore, aveva ucciso 3 persone: niente carcere Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel luglio 2023 travolse e uccise tredi Cadone (Belluno):4 anni e 8 mesi

Falciò una famiglia in Cadore -  Angelika Hutter patteggia 4 anni 8 mesi - La difesa della Hutter ha accettato la proposta dell'accusa di quattro anni e otto mesi di detenzione: l'udienza del 15 ottobre ufficializzerà il patteggiamento. La 32enne designer tedesca, che attualmente si trova in libertà vigilata in una struttura psichiatrica della provincia di Verona, lo ... (Agi.it)

Falciò a folle velocità padre - figlio e suocera : Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi - Angelika Hutter ha patteggiato. L’automobilista tedesca di 34 anni che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) travolse ed uccise tre pedoni con l’auto ha accettato la proposta dell'accusa di quattro anni e otto mesi di detenzione. L’ufficializzazione avverrà il prossimo 15 ottobre... (Today.it)

Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi di carcere : in auto travolse e uccise il piccolo Mattia (neppure 2 anni) - il papà Marco e la nonna - Angelika Hutter ha patteggiato la pena di 4 anni e 8 mesi di carcere per la strage di Santo Stefano (Belluno): la 33enne tedesca il 6 luglio di un anno fa travolse in auto una famiglia che... (Ilgazzettino.it)