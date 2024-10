Oasport.it - America’s Cup femminile, Artemis vince le ultime quattro regate del gruppo B. Avanzano anche Olanda e Spagna

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arrivano i primi verdetti a Barcellona nell’Cup2024, con la conclusione delle ottodi flotta delB. In mattinata si sono disputate leprove del girone riservato agli Invited Teams (squadre esterne alla Coppa America), che hanno definito la classifica definitiva del raggruppamento promuovendo le prime tre alla fase successiva della competizione. Giornata perfetta per le svedesi di, che hanno collezionatovittorie consecutive conquistando il primo posto nella graduatoria delB a quota 61 punti e candidandosi ad un ruolo da protagoniste per il prosieguo della manifestazione. Superano la prima fasele olandesi del Jajo Team e le padrone di casa spagnole del Sail Team BCN, rispettivamente in seconda e terza piazza con 51 e 44 punti.