Lanazione.it - Al via la caccia al tesoro. Squadre ai nastri per la gara alla scoperta dei gioielli del litorale

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tecnologia e gioco per la ridel territorio e il piacere di una passeggiata con gli altri. Sta riscuotendo grande curiosità l’iniziativa del contest ‘Porto e Cittàdei tesori di Carrara’. L’iniziativa in programma domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 13, che strizza l’occhiopromozione turistica attraverso l’uso degli smartphone e presentata la scorsa settimana al Mudac, è pronta ad ospitare le scuole aderenti e le varieche vorranno cimentarsi in questaala punti in cui ognuno potrà mettereprova le proprie capacità.