A Marradi torna la mostra mercato del Marron Buono (Di martedì 8 ottobre 2024) Marradi (Firenze), 8 ottobre 2024. Marradi torna ad essere, come ogni anno, un crocevia di sapori e tradizioni che uniscono Toscana e Romagna. Gli amanti del Marrone possono segnare sul calendario tre date: 13, 20 e 27 ottobre. Dopo la buona partenza del 6 ottobre scorso, sarà infatti nelle prossime tre domeniche che la mostra mercato del Marron Buono di Marradi, giunta quest’anno alla sua 61esima edizione, raggiungerà il suo clou, con l'inizio della caduta più copiosa del frutto. Sarà un’immersione nella cultura locale, con stand gastronomici dedicati alle specialità del Marrone, tra cui la famosa torta di Marroni, tortelli, castagnaccio, marmellate, oltre ai classici “bruciati” (caldarroste), che accenderanno l'atmosfera delle vie del paese. Sarà inoltre possibile acquistare prodotti tipici del bosco e del sottobosco, oltre a creazioni artigianali. Lanazione.it - A Marradi torna la mostra mercato del Marron Buono Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(Firenze), 8 ottobre 2024.ad essere, come ogni anno, un crocevia di sapori e tradizioni che uniscono Toscana e Romagna. Gli amanti dele possono segnare sul calendario tre date: 13, 20 e 27 ottobre. Dopo la buona partenza del 6 ottobre scorso, sarà infatti nelle prossime tre domeniche che ladeldi, giunta quest’anno alla sua 61esima edizione, raggiungerà il suo clou, con l'inizio della caduta più copiosa del frutto. Sarà un’immersione nella cultura locale, con stand gastronomici dedicati alle specialità dele, tra cui la famosa torta dii, tortelli, castagnaccio, marmellate, oltre ai classici “bruciati” (caldarroste), che accenderanno l'atmosfera delle vie del paese. Sarà inoltre possibile acquistare prodotti tipici del bosco e del sottobosco, oltre a creazioni artigianali.

