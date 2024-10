?Superano il limite di 9 km/h per andare dal figlio morente: la multa viene confermata (Di martedì 8 ottobre 2024) Assurda la situazione in cui si sono trovati questi due genitori, che hanno fatto il possibile per stare vicini al figlio prima della morte La storia di Lex Vos e sua moglie, che si sono trovati a dover affrontare una tragedia personale e allo stesso tempo l’ostinazione del sistema giudiziario olandese, è un esempio emblematico di come le regole, a volte, non tengano conto delle circostanze umane. Genitori multati per eccesso di velocità : andavano dal figlio morente – Cityrumors.itLa coppia, in un momento di disperazione, stava guidando verso l’ospedale di Groningen per vedere il figlio in fin di vita, ma è stata multata per aver superato il limite di velocità di soli 9 km/h. Nonostante la loro richiesta di annullare la sanzione, corredata dal certificato di morte del figlio, la Procura ha ridotto la multa solo della metà , una decisione che ha lasciato la coppia amareggiata. Cityrumors.it - ?Superano il limite di 9 km/h per andare dal figlio morente: la multa viene confermata Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Assurda la situazione in cui si sono trovati questi due genitori, che hanno fatto il possibile per stare vicini alprima della morte La storia di Lex Vos e sua moglie, che si sono trovati a dover affrontare una tragedia personale e allo stesso tempo l’ostinazione del sistema giudiziario olandese, è un esempio emblematico di come le regole, a volte, non tengano conto delle circostanze umane. Genitoriti per eccesso di velocità : andavano dal– Cityrumors.itLa coppia, in un momento di disperazione, stava guidando verso l’ospedale di Groningen per vedere ilin fin di vita, ma è statata per aver superato ildi velocità di soli 9 km/h. Nonostante la loro richiesta di annullare la sanzione, corredata dal certificato di morte del, la Procura ha ridotto lasolo della metà , una decisione che ha lasciato la coppia amareggiata.

