WWE: Il team creativo non sapeva del ritorno di The Rock a Bad Blood

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Badè stato uno dei PLE più sorprendenti dell’ultimo periodo, non solo per quanto visto sul ring (con lo spettacolare Hell in a Cell come opener) ma anche per quanto accaduto fuori. Al termine dell’evento Cody Rhodes è stato violentemente attaccato da Kevin Owens, ma poco prima, Theha fatto il suofacendo sentire la sua presenza all’interno delle lotte intestine dellaline. Stando a quanto riportato da alcune testate, però, la sorpresa non era riservata solamente ai fan. Durante il Q&A podcast di Fightful Select, Sean Ross Sapp ha parlato della presenza di Thea Bad, asserendo come quest’ultimo sia stato presente nel backstage per l’intero show.