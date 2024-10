Volley femminile, all'Anderlini Modena il Trofeo Canali (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo posto per la Libertas Volley Forlì al Trofeo Canali, disputatosi al Villa Romiti. La vittoria finale è andata all'Anderlini Modena, squadra che parteciperà al campionato nazionale di Serie B1, mentre il MegaVolley Vallefoglia si è classificato al terzo posto. Le tre squadre partecipanti Forlitoday.it - Volley femminile, all'Anderlini Modena il Trofeo Canali Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo posto per la LibertasForlì al, disputatosi al Villa Romiti. La vittoria finale è andata all', squadra che parteciperà al campionato nazionale di Serie B1, mentre il MegaVallefoglia si è classificato al terzo posto. Le tre squadre partecipanti

Forlitoday.it - Volley femminile, all'Anderlini Modena il Trofeo Canali

Modena-Grottazzolina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2024/2025 volley maschile - Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Valsa Group Modena e Yuasa Battery Grottazzolina della massima serie del campionato italiano di volley maschile. PROGRAMMA COMPLETO 2^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV Superlega 2024/2025: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA Superlega ... (Leggi la notizia)

Volley, Perugia e Trento aprono la Superlega con una vittoria. Piacenza batte Modena, sorpresa Taranto - Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la prima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Prova di sostanza da parte dei martelli Alessandro Michieletto (18 punti) e Daniele Lavia (16) contro la squadra guidata da Theo Faure (21) ed Efe ... (Leggi la notizia)

Piacenza-Modena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2024/2025 volley maschile - tv, la piattaforma ufficiale della Fivb, ma anche su DAZN. In alternativa, Sportface. 00 di domenica 29 settembre al PalaBanca Sport di Piacenza. I biancorossi di Andrea Anastasi scendono sul campo di casa per rialzare subito la testa dopo la sconfitta incassata nella semifinale di Supercoppa ... (Leggi la notizia)