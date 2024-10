Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 16:30 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO SCALO. SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACANELLE DUE DIREZIONI. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, FILE ALTEZZA MALAFEDE VERSO OSTIA. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO ALTEZZA GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA LINEA PISA-Roma LA CIRCOLazioNE è RALLENTATA IN DIREZIONE Roma PER UN GUASTO A UN TRENO TRA Roma AURELIA E Roma SAN PIETRO. I TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)DEL 7 OTTOBREORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO SCALO. SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACANELLE DUE DIREZIONI. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, FILE ALTEZZA MALAFEDE VERSO OSTIA. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA-FIUMICINO ALTEZZA GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA LINEA PISA-LA CIRCONE è RALLENTATA IN DIREZIONEPER UN GUASTO A UN TRENO TRAAURELIA ESAN PIETRO. I TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI.

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 15 : 30 - SULLA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SALARIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE; CONSEGUENTI CODE IN ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 12 : 30 - IL TRASPORTO FERROVIARIO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 OTTOBRE, IN FASCIA ORARIA NOTTURNA: ALCUNI TRENI FRECCIAROSSA, FRECCIARGENTO, INTERCITY E REGIONALI SUBISCONO VARIAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI, ATTIVE ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 11. IL TRASPORTO FERROVIARIO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 OTTOBRE, IN FASCIA ORARIA NOTTURNA: ALCUNI TRENI FRECCIAROSSA, FRECCIARGENTO, INTERCITY E REGIONALI SUBISCONO VARIAZIONI, LIMITAZIONI DI ... (Romadailynews.it)