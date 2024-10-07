Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 16:30
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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 12 : 30 - IL TRASPORTO FERROVIARIO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 OTTOBRE, IN FASCIA ORARIA NOTTURNA: ALCUNI TRENI FRECCIAROSSA, FRECCIARGENTO, INTERCITY E REGIONALI SUBISCONO VARIAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI, ATTIVE ... (Romadailynews.it)
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