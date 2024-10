Un tiro a canestro per Franchino Un successo l’evento al parco

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La memoria disi rinsalda di anno in anno grazie agli amici, che di quel giovane portato via dalla strada anzitempo conservano il ricordo proprio attraverso le sue più grandi passioni. Così, sabato nell’area verde di palazzo Zardi, si è tenuto‘Al Parko Zardi’ proprio in nome di Franco Bolognesi, a cura di Asd Dynamo 1991 eVerde, con il patrocinio del Comune. Il pomeriggio è iniziato con la partita di basket degli ‘Amici di’, disputata sul playground che porta il nome del ragazzo. "Grazie a tutti per questa bella manifestazione – ha aperto il vicesindaco Bruna Cirelli –. Ho sentito la mamma di Franco, che è impossibilitata a essere con noi, e mi ha detto di ricordare il figlio perché amava la vita e perché amava il basket. Questa manifestazione lo rispecchia e gli rende il giusto tributo". (Ilrestodelcarlino.it)