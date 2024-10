Zonawrestling.net - TNA: I Rascalz sono i nuovi campioni di coppia in GLEAT

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I, giàdiNXT e TNA in passato,ora idella federazione giapponese. Nella giornata di ieri Zachary Wentz e Trey Miguel hanno vinto i G-Infinity titles come ben visibile all’interno della clip sottostante. Thewon gold in Japan last night!!Zachary Wentz and Trey Miguel are the new G-Infinity Champions!! #pic.twitter.com/lCpmUJOJbZ— ?????? (@WrestlingCovers) October 6, 2024