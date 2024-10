Ternana-Campobasso 0-0, frenata delle Fere (Di lunedì 7 ottobre 2024) Terni, 7 ottobre 2024 – La Ternana di mister Abate non va oltre lo zero a zero con il coriaceo Campobasso allenato da Braglia. Sono proprio gli ospiti nel primo tempo, in particolare nel primo quarto d’ora, ad andare in più occasioni vicini al vantaggio. E la Ternana? Nessuno somiglianza con la squadra spumeggiante che aveva vinto le quattro gare precedenti, ultima delle quali ad Arezzo, piazzandosi nei piani altissimi della classifica. In settimana si è registrato, da parte della nuova proprietà del club, l’allontanamento del direttore generale Diego Foresti: quanto basta a far mugugnare i tifosi. E’ un fatto che la Ternana sia sembrata lontanissima dalle precedenti prestazioni. Tant’è che Di Nardo e Mantovani sfiorano il vantaggio dei molisani nei primi dieci minuti di gioco. Lanazione.it - Ternana-Campobasso 0-0, frenata delle Fere Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Terni, 7 ottobre 2024 – Ladi mister Abate non va oltre lo zero a zero con il coriaceoallenato da Braglia. Sono proprio gli ospiti nel primo tempo, in particolare nel primo quarto d’ora, ad andare in più occasioni vicini al vantaggio. E la? Nessuno somiglianza con la squadra spumeggiante che aveva vinto le quattro gare precedenti, ultimaquali ad Arezzo, piazzandosi nei piani altissimi della classifica. In settimana si è registrato, da parte della nuova proprietà del club, l’allontanamento del direttore generale Diego Foresti: quanto basta a far mugugnare i tifosi. E’ un fatto che lasia sembrata lontanissima dalle precedenti prestazioni. Tant’è che Di Nardo e Mantovani sfiorano il vantaggio dei molisani nei primi dieci minuti di gioco.

