Tennis, tutti i 29 numeri uno del mondo della storia: l’elenco completo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo il ritiro di Novak Djokovic, alla vigilia della sfida nei quarti di finale del Roland Garros contro Casper Ruud, Jannik Sinner diventa il numero uno della classifica Atp, ufficialmente da lunedì 10 giugno. L’azzurro diventa il primo numero uno italiano e il 29° della storia. Andando a ripercorrere tutti i numeri uno della storia del Tennis, Djokovic detiene il maggior totale di settimane in testa alla classifica (428), mentre Roger Federer ha più settimane consecutivamente in testa (237). Terzo per settimane in vetta è Pete Sampras (286), seguito da Ivan Lendl (270) e Jimmy Connors (268). Sesto Rafael Nadal con 209. Completano la top ten John McEnroe (170), Bjorn Borg (109), Andre Agassi (101) e Lleyton Hewitt (80). Dei Tennisti in attività, oltre ai già citati Djokovic e Nadal, sono stati numero uno Andy Murray (41 settimane), Carlos Alcaraz (36) e Danil Medvedev (16). (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo il ritiro di Novak Djokovic, alla vigiliasfida nei quarti di finale del Roland Garros contro Casper Ruud, Jannik Sinner diventa il numero unoclassifica Atp, ufficialmente da lunedì 10 giugno. L’azzurro diventa il primo numero uno italiano e il 29°. Andando a ripercorrereunodel, Djokovic detiene il maggior totale di settimane in testa alla classifica (428), mentre Roger Federer ha più settimane consecutivamente in testa (237). Terzo per settimane in vetta è Pete Sampras (286), seguito da Ivan Lendl (270) e Jimmy Connors (268). Sesto Rafael Nadal con 209. Completano la top ten John McEnroe (170), Bjorn Borg (109), Andre Agassi (101) e Lleyton Hewitt (80). Deiti in attività, oltre ai già citati Djokovic e Nadal, sono stati numero uno Andy Murray (41 settimane), Carlos Alcaraz (36) e Danil Medvedev (16). (Sportface.it)

Totti e la battuta su Sinner: “Da quando ha giocato con me a padel è diventato il numero 1” - Diciamo che l’1% di merito per la vittoria di Jannik agli Us Open me lo prendo io”. Gli ho dato fiducia e positività e da quel momento non ha più perso. È la battuta di Francesco Totti, ex capitano della Roma, ai microfoni di Sky, parlando del numero 1 del tennis mondiale, fresco vincitore agli US ... (Sportface.it)

Raygun dopo la figuraccia alle Olimpiadi è diventata numero 1 al mondo nella Breakdance: come ha fatto - Bersaglio di critiche feroci dopo l'esibizione nell'evento di Breakdance ai Parigi 2024, l'australiana Rachael Gunn è diventata numero 1 della disciplina per World Dancesport Federation.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sinner, il palmares del numero uno del mondo: con gli US Open diventano 16 i trofei in carriera - Jannik Sinner sale sul tetto d'America, vincendo gli US Open, il secondo Grande Slam della sua carriera. Il numero uno del mondo è sempre più inarrestabile e la finale vinta contro... (Ilmessaggero.it)