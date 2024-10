Teatro Carlo Gesualdo, via alla rassegna musicale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi apre il 12 ottobre 2024, la rassegna musicale del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. La rassegna Teatro Gesualdo in Musica vedrà la presenza di artisti internazionali che per la prima volta si esibiscono nella città di Avellino. Uno sguardo completamente nuovo che l’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Laura Nargi ha fortemente voluto ed auspicato; un’idea di come diversificare l’offerta culturale che ha il chiaro intento di coinvolgere le realtà che da anni operano nel territorio e che segna il debutto di un nuovo percorso per le politiche culturali cittadine. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi apre il 12 ottobre 2024, ladeldi Avellino. Lain Musica vedrà la presenza di artisti internazionali che per la prima volta si esibiscono nella città di Avellino. Uno sguardo completamente nuovo che l’Amministrazione Comunale guidata dsindaca Laura Nargi ha fortemente voluto ed auspicato; un’idea di come diversificare l’offerta culturale che ha il chiaro intento di coinvolgere le realtà che da anni operano nel territorio e che segna il debutto di un nuovo percorso per le politiche culturali cittadine.

Anteprima24.it - Teatro Carlo Gesualdo, via alla rassegna musicale

Al Teatro Carlo Gesualdo Aymée Nuviola in “Havana Nocturne” - La stagione musicale del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino si apre con un evento straordinario: sabato 12 ottobre, il palco ospiterà Aymée Nuviola, celebre cantante e musicista cubana, in uno spettacolo intitolato "Havana Nocturne". La serata vedrà la partecipazione del grande pianista Kemuel... (Leggi la notizia)

Teatro Gesualdo, confermata l'assoluzione per peculato: rigettato il ricorso della Procura - La Corte di Appello di Napoli, con una sentenza emessa il 7 maggio scorso, ha respinto in parte il ricorso presentato dalla Procura di Avellino in merito alla gestione del Teatro Gesualdo. I giudici della II Sezione Penale hanno infatti confermato, per quanto riguarda il reato di peculato, la... (Leggi la notizia)