“Summer Days in Hell”, il rap metal dei The Old Skull tra palco e studio (Di lunedì 7 ottobre 2024) The Old Skull “Summer Days in Hell” è il titolo del nuovo album della formazione romana The Old Skull, da venerdì 27 settembre in tutte le piattaforme digitali e vinile pubblicato da TAK production. A quattro anni dal precedente lavoro di studio “Fantasmi, Ruggine e Rumore”, il quintetto romano torna con 21 tracce e quasi un’ora di musica tra live e studio. Per questo nuovo lavoro, la band composta da Luca Martino (batteria), Francesco Persia (chitarra), Emanuele Calvelli (basso), Alex Merola (chitarra) e DJ Snifta, ha scelto di mettere insieme la potenza di 12 brani registrati dal vivo, tutti i singoli pubblicati finora, un inedito e il re-edit della traccia “Lamette”. I The Old Skull si sono sempre distinti come un progetto unico, quantomeno raro in Italia. Un esperimento che ha lo scopo di mettere a confronto e unire due mondi apparentemente distanti, ma, quantomai affini. .com - “Summer Days in Hell”, il rap metal dei The Old Skull tra palco e studio Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) The Oldin” è il titolo del nuovo album della formazione romana The Old, da venerdì 27 settembre in tutte le piattaforme digitali e vinile pubblicato da TAK production. A quattro anni dal precedente lavoro di“Fantasmi, Ruggine e Rumore”, il quintetto romano torna con 21 tracce e quasi un’ora di musica tra live e. Per questo nuovo lavoro, la band composta da Luca Martino (batteria), Francesco Persia (chitarra), Emanuele Calvelli (basso), Alex Merola (chitarra) e DJ Snifta, ha scelto di mettere insieme la potenza di 12 brani registrati dal vivo, tutti i singoli pubblicati finora, un inedito e il re-edit della traccia “Lamette”. I The Oldsi sono sempre distinti come un progetto unico, quantomeno raro in Italia. Un esperimento che ha lo scopo di mettere a confronto e unire due mondi apparentemente distanti, ma, quantomai affini.

Summer Days in Hell : L’Esplosivo Rap Metal dei The Old Skull tra Palco e Studio - Dopo quattro anni dall’ultimo lavoro di studio “Fantasmi, Ruggine e Rumore”, il quintetto romano […] Summer Days in Hell: L’Esplosivo Rap Metal dei The Old Skull tra Palco e Studio . Summer Days in Hell: Il Nuovo Album di The Old Skull Scopri “Summer Days in Hell”, il nuovo album della band romana ... (Multisapere.com)

October Prime Day Running Gear Deals: Save 40% on Watches, Apparel, and More - Amazon’s second sales event of the year, Big Deal Days, is coming up on October 8 and 9, and it’ll be a great time to grab running gear essentials at a discount. Whether you’re looking for running ... (yahoo.com)

Everything we know one month after 'violent' criminal escaped prison - Mark Roscaleer is one of five men to escape the Portuguese prison ... (liverpoolecho.co.uk)

“Summer Days in Hell”, il rap metal dei The Old Skull tra palco e studio - “Summer Days in Hell” è il titolo del nuovo album della formazione romana The Old Skull, da venerdì 27 settembre in tutte le piattaforme digitali e vinile pubblicato da TAK production. A quattro anni ... (fai.informazione.it)